2017 zim NET radio Top 100 Complete List

2017 zim NET radio Top 100 Countdown
Congratulations to all the artists who made it the zim NET radio Top 100 list of 2017. Here is a complete list and the number of votes accumulated during our voting period.
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Number
|
Track
|
Artist
|
Votes
|1
|KUTONGA KWARO
|JAH PRAZER
|6574
|2
|SAINA
|TATENDA PINJISI
|6295
|3
|BVUNZA TINZWE
|KILLER T
|5736
|4
|URI MUKURU
|ALBERT GATSI
|5210
|5
|CLIKA RUDO
|LUCKY KUMENE
|4465
|6
|PAMAMONYA IPAPO SOUL JAH LUV
|SOUL JAH LOVE
|4420
|7
|GUNGWA
|ALICK MACKESO
|4386
|8
|MUDHARA ACHAUYA
|JAH PRAYZAH
|4357
|9
|CHANGA CHAJAIRA SATANI
|BLESSING SHUMBA
|4320
|10
|VAIMBI
|MARK NGWAZI
|4179
|11
|TICHAMBOTENDERA
|ANDY MURIDZO
|4156
|12
|CHIHERA VHURA DOOR
|TRYSON CHIMBETU
|4029
|13
|TAKANGODARO
|KILLER T
|3872
|14
|WE NEED PEACE
|BABA HARARE
|3659
|15
|TINOCHEMA NAVO
|CHAMU BOROMA
|3538
|16
|RUCHIVA-TUMAMINI
|ALBERT GATSI
|2875
|17
|ICHIRIPO TARIRO
|BLESSING SHUMBA
|2587
|18
|BEAUTIFUL NDOZVANDIRI
|TAKURA & TAMY
|2372
|19
|JOY
|KENNY MUSHUKU
|2137
|20
|MADAM BOSS
|LEONARD ZHAKATA
|2125
|21
|SENDEKERA
|MILLITARY TOUCH
|2083
|22
|ZORORO
|ANDY MURIDZO
|2067
|23
|UNOUYA RINHI
|JAH SIGNAL
|1984
|24
|INOITA
|SHIDDO BROWN & SOU LJAH LUV
|1827
|25
|NDIKOKO
|MATHIUS MHERE
|1767
|26
|ZANO
|ROMEO GASA
|1735
|27
|GORE RINO
|SHINSOMAN
|1688
|28
|NJUGA DZAKAREMA
|BOSS KISI
|1682
|29
|EYES OF MY HEART
|KENNY MUSHUKU
|1671
|30
|WATORA MARI
|JAR PRAYZAH
|1650
|31
|TERERA
|DIESEL POWER
|1644
|32
|AKATENDEKA
|Pastor ELLEN ANDERSON
|1637
|33
|NHAKA
|FAHEEM SOMANJE
|1578
|34
|NGAIKWANE CHANGAMIRE
|POTIFA MOPO
|1561
|35
|N’ANGA DZE MABHACHI
|SENATOR TICHAREVA
|1529
|36
|NHEMA
|EQ FT KILLER T
|1512
|37
|HANGASA
|SELMAR MTUKUDZI
|1498
|38
|SIMUKA UVHENEKE
|MAI MAKONI
|1486
|39
|GOOD YAKO HAISI GOOD YANGU
|BATSIRAI CHINYANGA
|1477
|40
|NDIDZIVIRIREI
|JOHN MUNODAWAFA
|1452
|41
|SHAMWARI
|ADMIRE NAGO
|1438
|42
|KUMAFARO
|HOWARD PINJISI
|1409
|43
|JESU NDIYE MUPONESI
|DISCIPLE COMPASS
|1395
|44
|MASVINGO
|GIFT AMULI
|1383
|45
|MWEYA MUTSVENE
|SABASTIAN MAGACHA Ft JAR PRAYZAR
|1336
|46
|ALICE
|SULU CHIMBETU
|1319
|47
|PINDA MUZAMBARA
|CHIBAGE MAPUDEGE & THE MUDDY FACE
|1278
|48
|HAPPY PEOPLE
|NOX FT FREEMAN
|1248
|49
|MARUJATA
|ALECK MUSUKI
|1218
|50
|NDISIYE NDISIYE
|LEWIS NGARA
|1194
|51
|ZVIWINDI
|TOCKY VIBES
|1167
|52
|KUBASA KWENYU
|FUNGISAI ZVAKAVAPANO
|1160
|53
|KUPERA KWEGORE
|CRIS MASOCHA
|1131
|54
|DISSAPPER
|WINKY D
|1125
|55
|RUDO
|JOEL MAPHOSA & BESSINA
|1084
|56
|PORONKI
|LUCKY KUMENE
|1056
|57
|CHEKECHE
|ANDY MURIDZ FT JAH
|1045
|58
|SHOKO RERUDO
|TREVOR DONGO
|1027
|59
|KUDZOSERA MBIRI
|MARK NGWAZI
|1005
|60
|AKILIZ
|AMMARA BROWN
|932
|61
|RUGARE
|WINKY D & BUFALO SOLJAH
|905
|62
|KAKWARI
|SOLO MOYO
|869
|63
|NDINOKAKAMA
|DERECK MPOFU
|787
|64
|HAMUSATI MATI
|SHAKIE TEA
|761
|65
|ProPhet KITIWELL
|KIRENI ZURU
|750
|66
|TINOPERA TAFA
|KING SHADDY
|732
|67
|MUKADZI MUSHA
|GONYETI
|719
|68
|LAZARU
|WINNIE KHUMALO
|681
|69
|GORE RINO
|MATHIUS & FREEMAN
|662
|70
|TAKAKOMBORERWA
|NICHOLUS ZAKARIA
|615
|71
|NDAENDA
|PADDY WATTS & BUFFALO SOULJAH
|577
|72
|SARURA WAKO
|PAH CHIHOTA & TOCKY VIBES
|542
|73
|NDINOMERA ZENZE
|SOLO MOYO
|539
|74
|VANONDIBATIRANA
|FUNGISAI ZVAKAVAPANO
|526
|75
|MUKOKO
|AMMARA BROWN
|519
|76
|ANYUMWA BERE NDERAKE
|ROMEO GASA
|510
|77
|TIRIKUFARA NHASI
|Schingy_Feat_Maggikal
|504
|78
|NDIRATIDZE ZVAUNOITA
|RICKY FIRE
|499
|79
|MUKADZI HAAROHWE
|CHARLES & TINASHE
|481
|80
|CHINEKE
|MINISTER INNOCENT NJANJI
|462
|81
|KEYS TO YOUR HEART
|NOX
|438
|82
|MUSARA PA VANA
|PETER MOYO
|422
|83
|SHINGIRIRA
|CLIFFORD MUTAIKI
|414
|84
|NDINOBUDIRIRA CHETE
|TAKESURE ZAMAR NCUBE
|409
|85
|RINODHURA
|NORMAN DHARA NODZA TAPAMBWA
|389
|86
|NDIRONGEREI
|TATENDA MHANGAMI
|377
|87
|MURUME
|AMMIE JAMANDA
|369
|88
|USAMHANYE
|DEKETE
|347
|89
|HATIWANZI CHATI CHATI
|NATO FYAH
|338
|90
|BORDER TAVHARA
|MUNYARADZI MUNODAWAFA
|333
|91
|NDIWE WANDADA
|JAH BLESS
|317
|92
|WANDIRANGARIRA
|JOSEPH TIVAFIRE
|312
|93
|TARIRO YANGU
|REV CHIVARIRO
|254
|94
|RUDO RWEMA NYEPO
|TONGAI TARUBONA CHIRANDU
|237
|95
|SOKO NDIMWARI
|MAI WONESAI CHIMWANAMBO
|215
|96
|RISE
|QUEEN MASHIE & AMMARA BROWN
|202
|97
|GOOD BYE MAMI
|MOSES RWIZI
|182
|98
|KEEP UP THE PACE
|JOSEPH GARAKARA
|175
|99
|NDAIKUYAMBIRA
|DYNOD GOMBA
|139
|100
|ANOUYA
|PASTOR CHIVAURA
|134