2017 zim NET radio Top 100 Complete List

2017 zim NET radio Top 100 Countdown

Congratulations to all the artists who made it the zim NET radio Top 100 list of 2017. Here is a complete list and the number of votes accumulated during our voting period.

Number Track Artist Votes 1 KUTONGA KWARO JAH PRAZER 6574 2 SAINA TATENDA PINJISI 6295 3 BVUNZA TINZWE KILLER T 5736 4 URI MUKURU ALBERT GATSI 5210 5 CLIKA RUDO LUCKY KUMENE 4465 6 PAMAMONYA IPAPO SOUL JAH LUV SOUL JAH LOVE 4420 7 GUNGWA ALICK MACKESO 4386 8 MUDHARA ACHAUYA JAH PRAYZAH 4357 9 CHANGA CHAJAIRA SATANI BLESSING SHUMBA 4320 10 VAIMBI MARK NGWAZI 4179 11 TICHAMBOTENDERA ANDY MURIDZO 4156 12 CHIHERA VHURA DOOR TRYSON CHIMBETU 4029 13 TAKANGODARO KILLER T 3872 14 WE NEED PEACE BABA HARARE 3659 15 TINOCHEMA NAVO CHAMU BOROMA 3538 16 RUCHIVA-TUMAMINI ALBERT GATSI 2875 17 ICHIRIPO TARIRO BLESSING SHUMBA 2587 18 BEAUTIFUL NDOZVANDIRI TAKURA & TAMY 2372 19 JOY KENNY MUSHUKU 2137 20 MADAM BOSS LEONARD ZHAKATA 2125 21 SENDEKERA MILLITARY TOUCH 2083 22 ZORORO ANDY MURIDZO 2067 23 UNOUYA RINHI JAH SIGNAL 1984 24 INOITA SHIDDO BROWN & SOU LJAH LUV 1827 25 NDIKOKO MATHIUS MHERE 1767 26 ZANO ROMEO GASA 1735 27 GORE RINO SHINSOMAN 1688 28 NJUGA DZAKAREMA BOSS KISI 1682 29 EYES OF MY HEART KENNY MUSHUKU 1671 30 WATORA MARI JAR PRAYZAH 1650 31 TERERA DIESEL POWER 1644 32 AKATENDEKA Pastor ELLEN ANDERSON 1637 33 NHAKA FAHEEM SOMANJE 1578 34 NGAIKWANE CHANGAMIRE POTIFA MOPO 1561 35 N’ANGA DZE MABHACHI SENATOR TICHAREVA 1529 36 NHEMA EQ FT KILLER T 1512 37 HANGASA SELMAR MTUKUDZI 1498 38 SIMUKA UVHENEKE MAI MAKONI 1486 39 GOOD YAKO HAISI GOOD YANGU BATSIRAI CHINYANGA 1477 40 NDIDZIVIRIREI JOHN MUNODAWAFA 1452 41 SHAMWARI ADMIRE NAGO 1438 42 KUMAFARO HOWARD PINJISI 1409 43 JESU NDIYE MUPONESI DISCIPLE COMPASS 1395 44 MASVINGO GIFT AMULI 1383 45 MWEYA MUTSVENE SABASTIAN MAGACHA Ft JAR PRAYZAR 1336 46 ALICE SULU CHIMBETU 1319 47 PINDA MUZAMBARA CHIBAGE MAPUDEGE & THE MUDDY FACE 1278 48 HAPPY PEOPLE NOX FT FREEMAN 1248 49 MARUJATA ALECK MUSUKI 1218 50 NDISIYE NDISIYE LEWIS NGARA 1194 51 ZVIWINDI TOCKY VIBES 1167 52 KUBASA KWENYU FUNGISAI ZVAKAVAPANO 1160 53 KUPERA KWEGORE CRIS MASOCHA 1131 54 DISSAPPER WINKY D 1125 55 RUDO JOEL MAPHOSA & BESSINA 1084 56 PORONKI LUCKY KUMENE 1056 57 CHEKECHE ANDY MURIDZ FT JAH 1045 58 SHOKO RERUDO TREVOR DONGO 1027 59 KUDZOSERA MBIRI MARK NGWAZI 1005 60 AKILIZ AMMARA BROWN 932 61 RUGARE WINKY D & BUFALO SOLJAH 905 62 KAKWARI SOLO MOYO 869 63 NDINOKAKAMA DERECK MPOFU 787 64 HAMUSATI MATI SHAKIE TEA 761 65 ProPhet KITIWELL KIRENI ZURU 750 66 TINOPERA TAFA KING SHADDY 732 67 MUKADZI MUSHA GONYETI 719 68 LAZARU WINNIE KHUMALO 681 69 GORE RINO MATHIUS & FREEMAN 662 70 TAKAKOMBORERWA NICHOLUS ZAKARIA 615 71 NDAENDA PADDY WATTS & BUFFALO SOULJAH 577 72 SARURA WAKO PAH CHIHOTA & TOCKY VIBES 542 73 NDINOMERA ZENZE SOLO MOYO 539 74 VANONDIBATIRANA FUNGISAI ZVAKAVAPANO 526 75 MUKOKO AMMARA BROWN 519 76 ANYUMWA BERE NDERAKE ROMEO GASA 510 77 TIRIKUFARA NHASI Schingy_Feat_Maggikal 504 78 NDIRATIDZE ZVAUNOITA RICKY FIRE 499 79 MUKADZI HAAROHWE CHARLES & TINASHE 481 80 CHINEKE MINISTER INNOCENT NJANJI 462 81 KEYS TO YOUR HEART NOX 438 82 MUSARA PA VANA PETER MOYO 422 83 SHINGIRIRA CLIFFORD MUTAIKI 414 84 NDINOBUDIRIRA CHETE TAKESURE ZAMAR NCUBE 409 85 RINODHURA NORMAN DHARA NODZA TAPAMBWA 389 86 NDIRONGEREI TATENDA MHANGAMI 377 87 MURUME AMMIE JAMANDA 369 88 USAMHANYE DEKETE 347 89 HATIWANZI CHATI CHATI NATO FYAH 338 90 BORDER TAVHARA MUNYARADZI MUNODAWAFA 333 91 NDIWE WANDADA JAH BLESS 317 92 WANDIRANGARIRA JOSEPH TIVAFIRE 312 93 TARIRO YANGU REV CHIVARIRO 254 94 RUDO RWEMA NYEPO TONGAI TARUBONA CHIRANDU 237 95 SOKO NDIMWARI MAI WONESAI CHIMWANAMBO 215 96 RISE QUEEN MASHIE & AMMARA BROWN 202 97 GOOD BYE MAMI MOSES RWIZI 182 98 KEEP UP THE PACE JOSEPH GARAKARA 175 99 NDAIKUYAMBIRA DYNOD GOMBA 139 100 ANOUYA PASTOR CHIVAURA 134

