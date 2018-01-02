2017 zim NET radio Top 100 Complete List

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2017 zim NET radio Top 100 Countdown

Congratulations to all the artists who made it the zim NET radio Top 100 list of 2017. Here is a complete list and the number of votes accumulated during our voting period.

Number

Track

Artist

Votes
1 KUTONGA KWARO JAH PRAZER 6574
2 SAINA TATENDA PINJISI 6295
3 BVUNZA TINZWE KILLER T 5736
4 URI MUKURU ALBERT GATSI 5210
5 CLIKA RUDO LUCKY KUMENE 4465
6 PAMAMONYA IPAPO SOUL JAH LUV SOUL JAH LOVE 4420
7 GUNGWA ALICK MACKESO 4386
8 MUDHARA ACHAUYA JAH PRAYZAH 4357
9 CHANGA CHAJAIRA SATANI BLESSING SHUMBA 4320
10 VAIMBI MARK NGWAZI 4179
11 TICHAMBOTENDERA ANDY MURIDZO 4156
12 CHIHERA VHURA DOOR TRYSON CHIMBETU 4029
13 TAKANGODARO KILLER T 3872
14 WE NEED PEACE BABA HARARE 3659
15 TINOCHEMA NAVO CHAMU BOROMA 3538
16 RUCHIVA-TUMAMINI ALBERT GATSI 2875
17 ICHIRIPO TARIRO BLESSING SHUMBA 2587
18 BEAUTIFUL NDOZVANDIRI TAKURA & TAMY 2372
19 JOY KENNY MUSHUKU 2137
20 MADAM BOSS LEONARD ZHAKATA 2125
21 SENDEKERA MILLITARY TOUCH 2083
22 ZORORO ANDY MURIDZO 2067
23 UNOUYA RINHI JAH SIGNAL 1984
24 INOITA SHIDDO BROWN & SOU LJAH LUV 1827
25 NDIKOKO MATHIUS MHERE 1767
26 ZANO ROMEO GASA 1735
27 GORE RINO SHINSOMAN 1688
28 NJUGA DZAKAREMA BOSS KISI 1682
29 EYES OF MY HEART KENNY MUSHUKU 1671
30 WATORA MARI JAR PRAYZAH 1650
31 TERERA DIESEL POWER 1644
32 AKATENDEKA Pastor ELLEN ANDERSON 1637
33 NHAKA FAHEEM SOMANJE 1578
34 NGAIKWANE CHANGAMIRE POTIFA MOPO 1561
35 N’ANGA DZE MABHACHI SENATOR TICHAREVA 1529
36 NHEMA EQ FT KILLER T 1512
37 HANGASA SELMAR MTUKUDZI 1498
38 SIMUKA UVHENEKE MAI MAKONI 1486
39 GOOD YAKO HAISI GOOD YANGU BATSIRAI CHINYANGA 1477
40 NDIDZIVIRIREI JOHN MUNODAWAFA 1452
41 SHAMWARI ADMIRE NAGO 1438
42 KUMAFARO HOWARD PINJISI 1409
43 JESU NDIYE MUPONESI DISCIPLE COMPASS 1395
44 MASVINGO GIFT AMULI 1383
45 MWEYA MUTSVENE SABASTIAN MAGACHA Ft JAR PRAYZAR 1336
46 ALICE SULU CHIMBETU 1319
47 PINDA MUZAMBARA CHIBAGE MAPUDEGE & THE MUDDY FACE 1278
48 HAPPY PEOPLE NOX FT FREEMAN 1248
49 MARUJATA ALECK MUSUKI 1218
50 NDISIYE NDISIYE LEWIS NGARA 1194
51 ZVIWINDI TOCKY VIBES 1167
52 KUBASA KWENYU FUNGISAI ZVAKAVAPANO 1160
53 KUPERA KWEGORE CRIS MASOCHA 1131
54 DISSAPPER WINKY D 1125
55 RUDO JOEL MAPHOSA & BESSINA 1084
56 PORONKI LUCKY KUMENE 1056
57 CHEKECHE ANDY MURIDZ FT JAH 1045
58 SHOKO RERUDO TREVOR DONGO 1027
59 KUDZOSERA MBIRI MARK NGWAZI 1005
60 AKILIZ AMMARA BROWN 932
61 RUGARE WINKY D & BUFALO SOLJAH 905
62 KAKWARI SOLO MOYO 869
63 NDINOKAKAMA DERECK MPOFU 787
64 HAMUSATI MATI SHAKIE TEA 761
65 ProPhet KITIWELL KIRENI ZURU 750
66 TINOPERA TAFA KING SHADDY 732
67 MUKADZI MUSHA GONYETI 719
68 LAZARU WINNIE KHUMALO 681
69 GORE RINO MATHIUS & FREEMAN 662
70 TAKAKOMBORERWA NICHOLUS ZAKARIA 615
71 NDAENDA PADDY WATTS & BUFFALO SOULJAH 577
72 SARURA WAKO PAH CHIHOTA & TOCKY VIBES 542
73 NDINOMERA ZENZE SOLO MOYO 539
74 VANONDIBATIRANA FUNGISAI ZVAKAVAPANO 526
75 MUKOKO AMMARA BROWN 519
76 ANYUMWA BERE NDERAKE ROMEO GASA 510
77 TIRIKUFARA NHASI Schingy_Feat_Maggikal 504
78 NDIRATIDZE ZVAUNOITA RICKY FIRE 499
79 MUKADZI HAAROHWE CHARLES & TINASHE 481
80 CHINEKE MINISTER INNOCENT NJANJI 462
81 KEYS TO YOUR HEART NOX 438
82 MUSARA PA VANA PETER MOYO 422
83 SHINGIRIRA CLIFFORD MUTAIKI 414
84 NDINOBUDIRIRA CHETE TAKESURE ZAMAR NCUBE 409
85 RINODHURA NORMAN DHARA NODZA TAPAMBWA 389
86 NDIRONGEREI TATENDA MHANGAMI 377
87 MURUME AMMIE JAMANDA 369
88 USAMHANYE DEKETE 347
89 HATIWANZI CHATI CHATI NATO FYAH 338
90 BORDER TAVHARA MUNYARADZI MUNODAWAFA 333
91 NDIWE WANDADA JAH BLESS 317
92 WANDIRANGARIRA JOSEPH TIVAFIRE 312
93 TARIRO YANGU REV CHIVARIRO 254
94 RUDO RWEMA NYEPO TONGAI TARUBONA CHIRANDU 237
95 SOKO NDIMWARI MAI WONESAI CHIMWANAMBO 215
96 RISE QUEEN MASHIE & AMMARA BROWN 202
97 GOOD BYE MAMI MOSES RWIZI 182
98 KEEP UP THE PACE JOSEPH GARAKARA 175
99 NDAIKUYAMBIRA DYNOD GOMBA 139
100 ANOUYA PASTOR CHIVAURA 134